Durante le feste Park Archi Ancona gratuito nei fine settimana

Park Archi ad Ancona: "sosta gratuita nei fine settimana delle feste per promuovere l'utilizzo degli scambiatori tutto l'anno".

Con l'occasione delle festività natalizie, l'Amministrazione Comunale ha messo in campo "alcune misure per promuovere l'utilizzo dei parcheggi scambiatori e dei mezzi pubblici, non solo nel breve ma anche nel medio e lungo periodo, per ridurre l'impatto del traffico privato sul sistema della viabilità e della sosta del centro città".

"Tra le misure - spiega il vicesindaco e assessore alla Mobilità Giovanni Zinni - un ruolo importante è rivestito proprio dalla promozione degli scambiatori. In questo senso abbiamo voluto dare un impulso al consolidarsi di questa abitudine con una delibera approvata oggi in giunta, che richiede ad Ancona Servizi l'apertura gratuita del parcheggio degli Archi per sedici giornate".

"Le giornate interessate dall'apertura gratuita H24 - fa sapere il Comune - sono i fine settimana del 7 e 8 dicembre, 14 e 15 dicembre, 21 e 22 dicembre, i giorni festivi del 24, 25 e 26 dicembre, il week end del 28 e 29 dicembre, le festività del 31 dicembre e 1 gennaio e del 4, 5 e 6 gennaio".

"L'iniziativa - precisa Zinni - non è, nelle nostre intenzioni, un provvedimento spot dedicato solo alle feste di Natale, ma, offrendo queste giornate di parcheggio gratuito, speriamo di convincere gli anconetani del fatto che la formula scambiatore-navetta è un ottimo modo per arrivare in centro velocemente, comodamente, senza stress e limitando l'inquinamento e la sosta selvaggia. E resterà tale anche quando si tornerà a pagare per la sosta agli Archi, visto che il biglietto è veramente economico e comprende anche lo spostamento in bus. Allo stesso modo, a sud, i cittadini, i pendolari e tutti coloro che devono raggiungere il centro possono sempre usufruire della comodità dello scambiatore di Tavernelle e della linea 46 ad esso collegata".

"Per questa amministrazione comunale - prosegue il vice sindaco - è fondamentale che il mondo dell'economia viaggi di pari passo con il mondo della sostenibilità, senza danni, né ambientali, né economici: l'uno non deve prevaricare l'altro.

Pertanto per noi lo scambiatore è l'unico modo per decongestionare il centro dal traffico, garantendo comunque l'accessibilità. Per questo ci teniamo a promuovere particolarmente lo scambiatore degli Archi, che è un parcheggio dalle grandi potenzialità ancora inespresse. Dare gratuitamente parcheggio e bus è un incentivo per tutti a collaborare per avere un centro migliore".

"Per promuovere l'uso del parcheggio degli Archi per tutto l'anno, a partire dall'offerta gratuita per le festività Natalizie, - ricorda l'Amministrazione - ha preso avvio anche una campagna di comunicazione sui canali istituzionali web e social del Comune. Sulla base delle stime si prevede che l'importo a carico del Comune per l'utilizzo gratuito del parcheggio degli Archi da parte dei cittadini si di circa 8 mila euro".



