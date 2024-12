Dopo una lite ferisce tre agenti di polizia locale, arrestato

Un 24enne, in stato di alterazione, ha dato in escandescenza e ferito tre agenti della polizia locale intervenuti per garantire la sicurezza pubblica dopo una violenta lite e comportamenti incivili. A seguito di questi fatti, avvenuti sabato 25 novembre nella zona del Pincio, la polizia locale ha arrestato il giovane, già noto alle forze dell'ordine, che si è opposto con aggressività alle richieste degli agenti, causando il ferimento di tre di loro. Il giovane si è rifiutato di fornire le proprie generalità, con atteggiamenti minacciosi; nonostante i tentativi di riportare la calma, la situazione è degenerata: sono intervenute altre pattuglie e il 24enne è stato condotto al Comando di polizia locale ma, durante il trasferimento, il giovane ha opposto violenta resistenza, causando lesioni a tre agenti.

Il giorno successivo, durante l'udienza di convalida, al 24enne erano stati imposti l'obbligo di firma tre volte a settimana, una sanzione per ubriachezza in luogo pubblico e un ordine di allontanamento dalla zona del Pincio per 48 ore.

"Questo episodio - commenta il sindaco Luca Serfilippi - rappresenta un inaccettabile attacco al lavoro quotidiano svolto dai nostri agenti di polizia locale, che con professionalità e dedizione garantiscono la sicurezza della nostra città.

Comportamenti del genere non possono essere tollerati ed è essenziale applicare con fermezza le regole previste dal nostro Regolamento di Polizia Urbana".

"Vogliamo - aggiunge -che i nostri agenti siano più sicuri e per questo abbiamo stanziato 300mila euro per migliorare la dotazione della polizia Locale. Questo investimento permetterà di fornire agli agenti body-cam, distanziometri, nuove attrezzature e strumenti essenziali per la loro sicurezza e per garantire un maggiore controllo sul territorio. Con queste misure intendiamo aumentare la sorveglianza nei quartieri, sia del centro storico sia delle zone più periferiche, - ha concluso - assicurandoci che episodi come quello appena accaduto non si ripetano. A nome dell'amministrazione comunale, esprimo pieno sostegno e vicinanza agli agenti coinvolti, augurando loro una pronta guarigione".



