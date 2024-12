Consiglio Upi Marche approva il Bilancio di previsione 2025-2027

Prima seduta consiglio direttivo Upi (Unione province italiane) Marche. "Approvati all'unanimità tutti i punti all'ordine del giorno" stamattina nella sede dell'Associazione, in corso Garibaldi ad Ancona. Via libera all'unanimità del Direttivo al Bilancio di Previsione 2025-2027, dopo la relazione positiva del Collegio dei revisori dei conti e l'inserimento nel documento finanziario delle osservazioni avanzate dall'organo di controllo.

Il dibattito si è aperto sullo svolgimento dei lavori della prossima Assemblea nazionale di Upi che si terrà dal 10 all'11 dicembre nella Capitale e che porterà all'elezione del nuovo presidente, dopo le dimissioni di Michele De Pascale, eletto presidente della Regione Emilia Romagna.

Il Consiglio direttivo marchigiano si è anche pronunciato sulle nomine dei referenti politici delle Commissioni Upi Marche. "All'unanimità il direttivo ha affidato il ruolo di referente per la Commissione Ambiente, a Riccardo Strano, componente del Direttivo e consigliere provinciale di Ancona; per la Commissione Bilancio e Finanze, Endrio Ubaldi, componente del Direttivo e consigliere di Fermo; al presidente dell'Upi e della Provincia di Pesaro Urbino, Giuseppe Paolini, è andato l'incarico di referente per il Personale; per la Programmazione scolastica è stato indicato Oriano Giovanelli, delegato nazionale e consigliere di Pesaro-Urbino"; inoltre "il componente del direttivo e consigliere provinciale di Pesaro-Urbino, Omar Lavanna, sarà il referente per l'Edilizia Scolastica; il delegato nazionale e consigliere di Ascoli Piceno, Daniele Tonelli, sarà il referente per la Commissione Viabilità ed Infrastrutture; il presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali, sarà il referente per la Commissione Urbanistica; alle Aree Interne e Sisma va Vincenzo Felicioli, componente del direttivo e consigliere di Macerata; per la Commissione Polizia Provinciale e Caccia e Pesca, è stato nominato Antonio Riccio, componente del direttivo e consigliere di Ascoli Piceno, a cui va anche la delega per il Trasporto privato. Infine, alle Politiche giovanili è stato nominato il delegato nazionale e consigliere di Ancona, Filippo Bartolucci.

Disco verde anche per quanto riguarda i nuovi corsi di formazione per il personale delle Province e dei Comuni organizzati dall'Unione delle Province delle Marche, fiore all'occhiello dell'attività dell'Associazione che riunisce gli enti provinciali marchigiani. I corsi per i primi sei mesi del 2025 sono stati presentati dalla direttrice regionale dell'Upi, Valeria Ciattaglia, all'assise: quello relativo all'Etica, Mobbing e Pantouflage, e poi ancora due corsi di due giornate ciascuno, uno base ed uno avanzato, su materie economiche e finanziarie: Contabilità armonizzata per le strutture tecniche (base) e Contabilità economica a livello europeo ACCRUAL (avanzato) con un focus sull'inventario patrimoniale. Ed ancora: un corso sul Codice degli appalti e uno sulla Riforma della Corte dei Conti. I corsi di formazione vengono discussi nelle riunioni del Coordinamento dei Segretari Generali delle Province marchigiane che insieme alla direttrice Upi Marche seguono le materie della formazione obbligatoria all'interno degli Enti.





