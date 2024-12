Compra nuova droga online con criptovalute e poi si sente male

Ordina droga online da una società olandese, pagando con criptovalute, poi si sente male e deve essere soccorso dal 118: è accaduto ad Ancona dove la polizia, allertata dai sanitari, è intervenuta per gli accertamenti su un 19enne che è stato poi denunciato per importazione di sostanze stupefacenti da uno stato estero. Qualche giorno prima era arrivato a casa del ragazzo, che vive con il padre, un pacco con cinque bustine contenenti 50 grammi di droga, sequestrati e poi analizzati: dagli accertamenti della polizia scientifica è emerso che si tratta di una delle nuove sostanze psicotrope di recente inserite nelle Tabelle del ministero della Salute.

La polizia è intervenuta dopo l'intervento del 118: i sanitari avevano trovato il giovane a letto, in condizione di alterazione. Il padre del 19enna aveva riferito che il ragazzo era consumatore di spinelli e che qualche giorno prima aveva ricevuto un pacco dall'Olanda che è poi risultato contenere droga. Nei confronti del ragazzo, visti i suoi precedenti penali per reati contro la persona e il reato commesso in questa circostanza, il questore di Ancona Cesare Capocasa, ha emesso anche un avviso orale



