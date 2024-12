Blitz polizia contro gruppo neonazista, arrestato nel Pesarese

C'è un giovane residente in provincia di Pesaro Urbino, Valerio Tellenio, 22 anni, di Fano, tra le 12 persone finite in carcere nell'ambito dell'operazione della Polizia di Stato, su tutto il territorio nazionale, nei confronti di un gruppo suprematista e neonazista ribattezzato "Werwolf Division". Le misure cautelari di custodia in carcere, sono state emesse dal gip di Bologna, su richiesta della locale Procura. Non si conoscono ancora i dettagli riguardanti le accuse al giovane finito in carcere.

I membri del gruppo "Werwolf Division", secondo gli investigatori, sono legati alla loro adesione a quella che viene definita dagli inquirenti, una "vera e propria 'cellula organizzata', già in fase operativa e in grado di realizzare attentati anche con le tecniche usate dai cosiddetti 'lone wolves' (lupi solitari, ndr) sia suprematisti che jihadisti".





