Bilancio Comune di Recanati, 'priorità tutela fasce più fragili'

"Forte attenzione per il sociale, nuovi investimenti e oculata programmazione per assorbire nel medio-lungo periodo le esposizioni ereditate dalla precedente amministrazione senza impattare sulle famiglie recanatesi". Il sindaco di Recanati (Macerata) Emanuele Pepa fornisce alcune anticipazioni del primo Bilancio previsionale della sua amministrazione che verrà discusso in Consiglio regionale tra una decina di giorni.

"La tutela delle fasce più fragili - fa sapere il primo cittadino - è stata una priorità nella definizione degli interventi: tutti i servizi restano garantiti, in alcuni casi anche aumentati. E' prevista per il 2025 l'assunzione di due nuove unità nel personale (tra cui un vigile), il potenziamento della sicurezza cittadina con l'incremento del 15% del numero delle telecamere di sorveglianza e robusti investimenti sul fronte dei lavori pubblici e l'urbanistica". Segnala anche, "tra i molti interventi previsti, il restauro del sistema murario cittadino e il superamento delle barriere architettoniche in tutto il centro storico, la riqualificazione dell'arredo urbano ed il restyling dei bagni pubblici, fino agli adeguamenti antisismici e gli efficientamenti energetici delle scuole Pintura del Braccio, Carlo Urbani e Patrizi", anche "grazie all'intercettazione di fondi sovracomunali".

"Un bilancio che ha il pregio di assorbire bene un contesto di partenza gravato da gap importanti", scrive il Comune: "l'Amministrazione Pepa ha dovuto far quadrare i conti dovendo sopperire ai 275mila euro di utili mancati da Astea, all'aumento del contributo di finanza pubblica (passato da 102.000 a 150.000 euro) e ai 200mila euro dovuti reperire in emergenza per le strade dissestate a seguito degli eventi alluvionali del settembre scorso". "In tutto - prosegue - un saldo negativo di partenza di circa 554mila euro (comprese altre mancate entrate minori) che non ha impedito all'Amministrazione di mettere a punto un Previsionale che trova comunque coperture per ogni settore".

Ci sarà "una maggiore partecipazione sulla spesa per le mense scolastiche da parte del Comune, che dal 2025 interverrà per un 38% rispetto al 32% del 2024, mentre la parte a carico del cittadino passa dal 68 al 62%, nonostante l'aumento del costo del servizio che dal prossimo anno - in virtù di un bando di gara assegnato dalla precedente amministrazione - peserà sulle casse comunali per ulteriori 200mila euro". L'intervento del Comune "permetterà di mantenere comunque calmierate le rette per le famiglie in relazione all'aumento, prevedendo inoltre per le situazioni di maggiore fragilità un ampliamento delle fasce Isee, in sede di richiesta di esonero parziale".

"Abbiamo fatto quanto più possibile per non impattare sulle famiglie recanatesi, - precisa Pepa - avendo come obiettivo centrale di realizzare i nostri obiettivi programmatici. Quello che presentiamo alla città non è certo un bilancio da bacchetta magica naturalmente non era pensabile di poter dare seguito in un solo anno al programma elettorale di 5 anni e la situazione ereditata presentava notevoli criticità che hanno limitato il nostro margine di azione. Ritengo tuttavia che il documento che ne esce, oltre ad essere stato positivamente condiviso con tutta la maggioranza, sia anche rispettoso della cittadinanza e delle sue esigenze".



