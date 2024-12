Rinnovabili, doppio finanziamento da Intesa a Chiron Energy

Da Intesa Sanpaolo un doppio finanziamento per complessivi 6,6 milioni di euro a sostegno dei progetti di sviluppo della Chiron Energy, una delle principali piattaforme indipendenti di sviluppo, investimento e gestione nel settore delle energie rinnovabili in Italia, con sedi ad Ancona e Milano. I due finanziamenti, rispettivamente di 5,85 milioni e 750 mila euro, saranno finalizzati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in provincia di Pavia per una potenza complessiva di 7.158 kWp e di uno in provincia di Novara per una potenza di 975 kWp.

I due impianti, una volta in esercizio, saranno in grado di coprire i fabbisogni energetici annui di circa 5mila famiglie italiane e permetteranno di evitare emissioni climalteranti di oltre 6mila tonnellate annue di CO₂. Il gruppo Chiron, con oltre 90 società veicolo attive ed oltre 500 MWp di impianti solari greenfield in varie fasi di sviluppo, ha ad oggi circa 30 impianti tra operativi ed in costruzione con una potenza complessiva di circa 100 MWp, localizzati prevalentemente in Nord e Centro Italia.

"Il nostro team opera quotidianamente, con passione e costanza, per lo sviluppo di nuovi progetti che possano garantire un futuro più sostenibile alle nuove generazioni, salvaguardando l'ambiente in cui viviamo. Una transizione energetica win-win che necessita di una efficace collaborazione tra tutti gli stakeholders del sistema Paese, e che trova oggi in Intesa Sanpaolo il soggetto abilitatore chiave di questa nostra progettualità sostenibile e virtuosa", commenta Paolo Pesaresi, Amministratore Delegato di Chiron Energy.

"Affiancare le imprese che investono nella crescita sostenibile è per noi una priorità e siamo impegnati nel mettere a disposizione tutte le risorse e gli strumenti necessari per sostenerne i piani di sviluppo", sottolinea Alessandra Florio, Direttrice Regionale Emilia-Romagna e Marche Intesa Sanpaolo.





