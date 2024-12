E' morto all'età di 58 anni il giornalista ascolano Marco Traini. Traini, che lascia la compagna e tre figli, era direttore della testata online Cronache Marche. Nei tanti anni di attività giornalistica ha scritto per il Messaggero, per il Corriere Adriatico, il Sole 24ore ed è stato corrispondente dell'Agenzia Agi.

I funerali di Marco Traini si svolgeranno domani ad Ascoli, alle ore 15, presso la chiesa di Santa Maria Goretti in piazza Immacolata.



