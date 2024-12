Guida con patente revocata e minaccia i carabinieri, denunciato

Fermato alla guida senza patente, perché revocata nel biennio, minaccia di morte e di ritorsioni i carabinieri. E' accaduto a San Severino Marche, nell'ambito di servizi di prevenzione, eseguiti dai carabinieri della locale Stazione I militari hanno proceduto al controllo di un 36enne, pregiudicato del posto, che era alla guida di un'auto pur essendogli stata già revocata la patente di guida nel biennio.

L'uomo, durante la contestazione della violazione al codice della strada, da parte dei carabinieri, al fine di opporsi al loro operato, con atteggiamento aggressivo, ha rivolto nei loro confronti ripetute minacce di morte e di ritorsioni. Per questo il 36enne è stato denunciato per "guida senza patente poiché già revocata nel biennio e per resistenza a pubblico ufficiale.





