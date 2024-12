Dottorato ricerca honoris causa Unicam a professor Paolo Benanti

"Persona, Valore, Scienza: un 'futuro connesso' tra etica e conoscenza" è stato il tema scelto quest'anno per la cerimonia di inaugurazione del 689/o Anno accademico dell'Università di Camerino. Ospite d'onore il professor Paolo Benanti, presidente della Commissione AI per l'Informazione presso il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al quale l'Ateneo ha conferito il dottorato di ricerca honoris causa in "Computer Science and Mathematics".

"La tecnologia potrà supportarvi, potrà aiutarvi a esplorare mondi sconosciuti. - ha detto il rettore Graziano Leoni agli studenti - , ma sarà sempre il vostro spirito creativo e il vostro desiderio di migliorare la realtà a fare la differenza.

Se guardo voi, vedo la speranza. Vedo la generazione che ha nelle mani gli strumenti per piegare la storia verso il bene. La realizzazione personale deve essere sempre accompagnata dal senso di responsabilità collettiva. Ogni vostra conquista, ogni vostro successo, sarà tanto più grande quanto più contribuirà a rendere migliore la vita degli altri". "Non dimenticate mai che la vera forza del sapere sta nella capacità di costruire relazioni, tessere legami, lavorare insieme per un bene più grande. Noi, insieme, tutti insieme, siamo Unicam".

"L'internazionalizzazione - ha sottolineato - è uno dei pilastri su cui si fonda la sostenibilità dell'università del futuro: Unicam ha partecipato nell'ultimo anno a diversi bandi nazionali ed europei ottenendo cospicui finanziamenti. Con i Progetti Erasmus+ per la mobilità verso i Paesi europei ed extra europei, con due iniziative educative transnazionali verso l'Asia e l'Africa e con l'Università europea KreativEU abbiamo ottenuto circa 3,5 milioni di euro di finanziamento. Sfidante sarà il progetto dell'Università europea KreativEU, un'alleanza di 11 università distribuite in altrettanti Paesi europei.

Finanziato con più di 14 milioni di euro, il progetto vede Unicam coinvolta in molti ambiti che la caratterizzano".

Quanto al dottorato di ricerca: "i dati emersi nel report AlmaLaurea la scorsa settimana ci restituiscono un tasso di occupazione dei nostri dottori del 95,8%, rispetto alla media nazionale del 91.5%, quinti sulle 54 sedi esaminate, con un giudizio d'efficacia della formazione positivo per il 94.1% contro il 90,5% nazionale. Importantissimo che il 57% dei nostri dottori non ha genitori laureati, segno della preziosa funzione di ascensore sociale esercitata dal nostro Ateneo".



