Acquaroli, 'Unicam carta vincente per l'Appennino e le Marche'

Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha partecipato all'inaugurazione del 689/o anno accademico dell'Università di Camerino: "questa università è una carta vincente per l'Appennino e per le Marche".

"Dal 1336, per 689 anni, questa istituzione secolare ha accompagnato la crescita del nostro territorio, fungendo da punto di riferimento e garanzia per l'intero comprensorio", ha detto Acquaroli durante l'apertura ufficiale dell'anno accademico dell'Università di Camerino, celebrata nell'Auditorium Benedetto XIII. L'evento, intitolato "Persona, valore e scienza: un futuro connesso tra etica e conoscenza", ha offerto un'importante occasione di riflessione sul ruolo cruciale dell'università nella promozione della formazione, dell'innovazione e dello sviluppo locale.

"In un periodo in cui la ricostruzione è un obiettivo prioritario, - ha aggiunto il presidente della Regione - il ruolo di Unicam si conferma fondamentale. Le università non solo formano, ma devono anche collaborare con le istituzioni per definire insieme le mete da raggiungere", ha sottolineato Acquaroli.

Acquaroli ha ribadito che l'ateneo "non è solo un faro culturale, ma anche un motore per lo sviluppo economico, sociale e digitale": "La formazione è essenziale, ma non basta da sola.

È necessario lavorare in sinergia - istituzioni, giovani e imprese - per generare valore aggiunto in territori come Camerino e l'entroterra. La digitalizzazione, l'intelligenza artificiale e l'innovazione professionale devono essere integrate in una visione condivisa, in cui il ruolo di Unicam è centrale per costruire il futuro".

"Credo fermamente che, grazie alla capacità di dialogo, alla costruzione di relazioni e alla grande professionalità dimostrata, - ha concluso - Unicam si affermerà come una carta vincente per tutto l'Appennino e per la Regione Marche".



