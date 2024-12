A Macerata campagna della polizia contro il cyberbullismo

Nella splendida cornice del centro storico di Macerata, in particolare nell'area antistante l'Arena Sferisterio, un evento importante che ha riunito numerosi alunni delle scuole secondarie di primo grado per partecipare alla campagna itinerante della Polizia di Stato "Una vita da social".

Oltre alla presenza del truck, sono stati allestiti anche stand illustrativi a cura del Gabinetto provinciale della Polizia Scientifica, della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Macerata e della Sezione Polizia Stradale di Macerata che hanno suscitato grande interesse da parte dei giovani studenti e degli insegnanti.

Promossa dalla Polizia di Stato e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, nell'ambito del progetto "Generazioni Connesse", si tratta della più importante campagna itinerante di educazione digitale, volta a sensibilizzare i ragazzi all'uso responsabile e consapevole di internet.

Nell'ambito dell'iniziativa, la Polizia Postale di Macerata ha incontrato gli alunni dell'Istituto Convitto nazionale G.

leopardi, dell'Istituto comprensivo E. Fermi, e Istituto Mestica tutte di Macerata.

Ancora una volta la Polizia di Stato "scende in campo al fianco del Ministero dell'Istruzione e del Merito per un solo grande obiettivo: fare in modo che il dilagante fenomeno del cyberbullismo e di tutte le varie forme di prevaricazione connesse ad un uso distorto delle tecnologie non faccia più vittime.

L'obiettivo dell'iniziativa, infatti, è quello di prevenire episodi di violenza, vessazione, diffamazione, molestie online, attraverso un'opera di responsabilizzazione in merito all'uso della 'parola'".

"Il progetto, sempre al passo con i tempi grazie alla sua versatilità, continua ad essere particolarmente efficace nella trattazione delle tematiche più attuali e di maggiore interesse per i ragazzi: la sicurezza online, abbinata all'uso consapevole degli strumenti che la rete offre; la prevenzione dei fenomeni legati ai Social Network, fra cui il Cyberbullismo".



