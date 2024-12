Vigili del fuoco Ancona, in un anno 8.639 interventi di soccorso

Nel corso dell'anno i vigili del fuoco del Comando di Ancona hanno eseguito 8.639 interventi per soccorso tecnico urgente ordinario (-9% circa rispetto al 2023).

Di particolare gli interventi d'emergenza a seguito di condizioni meteo avverse per lo straripamento del torrente Aspio, che ha interessato i territori dei comuni di Camerano, Osimo, Ancona, e Loreto e Falconara in relazione a straripamenti di fossi del reticolo minore: i vigili del fuoco sono entrati in azione 364 volte tra il 18 e il 23 settembre scorsi per l'alluvione all'Aspio; altri 193 gli interventi in occasione dell'allerta arancione per vento forte nell'ambito delle 77 allerte emanate dalla Sala operativa unificata permanente (Soup) regionale.

Sono solo alcuni numeri di vigili del fuoco di Ancona che il prossimo 4 dicembre, come in tutti gli altri comandi, si apprestano a celebrare la festività di Santa Barbara, protettrice dei Vigili del fuoco, della Marina Militare e di tutti coloro che svolgono in generale mestieri pericolosi. Una messa nella Cattedrale di San Ciriaco ad Ancona verrà officiata dall'arcivescovo di Ancona Osimo, monsignor Angelo Spina alla presenza di autorità civili e militari.

Tra i Comandi per percentuale di interventi sul totale sono andati in doppia cifra la sede centrale (3.441; 40%), i distaccamenti di Jesi (1.559, 18%), Senigallia (1.224, 14%), Osimo (1.105, 13%), Fabriano (829, 10%). Il Comando ha effettuato impegni di spesa per 976mila euro (+4% rispetto al 2023) con particolare riferimento alla manutenzione di automezzi e acquisto di attrezzature tecniche.

Sul fronte incendi di vegetazione gli interventi sono stati 49 (-77% rispetto al 2023): il fuoco ha bruciato circa cinque ettari di colture e sterpaglie rispetto ai 30 ettari dello scorso anno mentre gli incendi hanno distrutto 25 ettari di boschi, valore più che doppio rispetto agli 11 ettari del 2023.

Sotto il profilo della prevenzione incendi e servizi di vigilanza sono state presentate ai vigili del fuoco di Ancona 2.439 istanze (+19%).

In merito al soccorso tecnico urgente, sotto il profilo del personale, la carenza di personale operativo è del 5% (235 in servizio rispetto ai 248 previsti) in decremento rispetto all'8% del 2023.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA