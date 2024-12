Ristrutturazione oratorio della Misericordia, lavori assegnati

Consegnati i lavori per la ristrutturazione dell'oratorio della Misericordia, in centro storico di Pesaro, all'Impresa Consorzio Artigiano Romagnolo di Rimini, da parte del presidio provinciale dell'ente regionale pubblico per l'abitazione (Erap) delle Marche. Il complesso edilizio che riguarda 11 civici tra via della Vetreria e via della Battaglia. L'impresa si è aggiudicata i lavori, per l'importo complessivo di 3.172.011,17 euro.

La struttura era stata acquistata dall'Erap Marche per incrementare il numero degli alloggi per i cittadini pesaresi, recuperando un edificio in pessime condizioni da anni, contribuendo cosi anche a riqualificare il centro storico pesarese. L'esigenza di nuovi alloggi a Pesaro è testimoniata dai 400 nuclei familiari che aspirano ad un'assegnazione, presenti nella graduatoria dell'ente.

L'intervento è stato realizzato in sinergia tra l'ente, il Comune e la Soprintendenza, trattandosi di un edificio del centro storico. L'intervento, migliorerà l'adeguamento sismico e le caratteristiche energetiche, realizzando 13 alloggi e spazi per finalità sociali. Le facciate saranno restaurate ma non modificate, così come ogni altro elemento costruttivo, dove possibile. Tutti i materiali dell'intervento saranno in linea con i caratteri storico-architettonici dell'edificio in questione.



