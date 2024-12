Rissa ad Ancona, denunciati undici giovani

Sono stati rintracciati e denunciati undici giovani, di origine straniera, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, la maggior parte dei quali residenti ad Ancona, che la notte del 20 ottobre avrebbero scatenato una violenta rissa in piazza del Plebiscito.

La notte tra sabato e domenica uno dei giovani di un gruppo presente in Piazza del Plebiscito è stato insultato da un altro ragazzo di un secondo gruppo di giovani per motivi ancora da chiarire, forse inimicizia o vecchi dissapori. Ne è nato un tafferuglio, temporaneamente sedato da altri componenti dei due gruppi. Alcuni dei presenti si sono poi spostati lungo Piazza del Plebiscito, fermandosi davanti all'ingresso di un locale, mentre un terzetto rimaneva più in alto a poca distanza dall'ingresso del locale. Da lì a poco i due protagonisti della vicenda sono entrati in contatto, trascinando nella contesa i compagni della serata, con lancio di contenitori dei rifiuti e bottiglie di vetro. Uno dei due è rimasto ferito da una violenta bottigliata in testa. All'arrivo della polizia tutti i partecipanti si erano già dileguati. La scena è stata però videoripresa dalle telecamere di videosorveglianza e il filmato acquisito dai poliziotti della Squadra Mobile.

Partendo da quelle immagini gli operatori della Squadra Mobile, incrociando i dati disponibili, osservando caratteristiche somatiche e abbigliamento indossato dai corrissanti, acquisendo informazioni da persone in grado di fornirle e analizzando i video con gli specialisti del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica, hanno ricostruito la sequenza temporale dell'accaduto e dare una identità ai responsabili della rissa, tutti formalmente indagati per rissa aggravata ed uno solo di loro deferito anche per lesioni personali volontarie aggravate.

Gli elementi di prova raccolti a seguito dell'indagine sono ora al vaglio dell'Autorità giudiziaria.



