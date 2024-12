Passaporti in tempi brevi con il nuovo sistema della questura

Sarà possibile prenotarsi e ottenere appuntamenti quotidianamente per il passaporto in tempi brevissimi, in caso di partenze urgenti nei prossimi trenta giorni. Lo comunica l'ufficio passaporti della questura di Pesaro. Il tutto è reso possibile dalla nuova organizzazione delle modalità di prenotazione. Aumentano infatti il numero delle ore di apertura dello sportello al mattino, così come si aggiungono aperture straordinarie al pomeriggio e il sabato mattina. La suddivisione dell'utenza, differenziando orari di acquisizione istanze e consegna passaporti, permetterà sia a chi si era prenotato da tempo, sia a chi ha presentato istanza quest'anno, di ottenere i passaporti. Si riducono così, in maniera progressiva, i tempi di attesa per la prenotazione e per il ritiro. Resta da superare lo scoglio del 15% dei cittadini che si prenotano, occupando posti di appuntamento e ritiro, ma che non si presentano. L'appello della questura in questo caso è rivolto al senso civico, ricordando la possibilità di cancellazione effettuabile direttamente dall'agenda dove si è effettuata richiesta e la registrazione. Con questo sistema sono stati stampati dal 30 novembre ad oggi, 20.814 passaporti rispetto ai 16.385 del 2023, registrando un aumento del 27,03%, prevedendo di aumentare la percentuale, entro la fine dell'anno, al 34,21% . A questi numeri hanno contribuito anche gli studenti del liceo Mamiani e del liceo Marconi di Pesaro, con un periodo di formazione presso l'ufficio Passaporti, collaborando così all'abbattimento dei tempi di rilascio.



