Neve in montagna, appello alla prudenza del Soccorso alpino

L'arrivo delle neve in numerose località di montagna nei scorsi giorni e le temperature basse che trasformano la coltre bianca in un invisibile strato ghiacciato, rendono le passeggiate degli escursionisti a rischio incidenti che nello scorso anno sono stati numerosi. Di qui l'appello del Soccorso alpino "a prestare la massima attenzione durante le passeggiate in tratti che possono sembrare semplici e accessibili ma che in queste condizioni cambiano notevolmente di difficoltà". Tra le raccomandazioni del responsabile comunicazione del Soccorso alpino Marche, Riccardo Di Matteo "l'utilizzo durante le escursioni di un'attrezzatura invernale adeguata, a partire dalle calzature che non possono essere delle semplici scarpe da ginnastica a suola liscia o degli scarponcini per passeggiate estive".

La neve presente al suolo, soprattutto a quote più elevate, può risultare dura e scivolosa, rendendo necessario l'uso di ramponi adeguati alla progressione e piccozza per procedere in sicurezza. "È fondamentale - sottolinea Di Matteo - avere esperienza nell'utilizzo dell'attrezzatura invernale e adottare sempre un comportamento prudente, sapendo anche rinunciare in presenza di situazioni locali a rischio" .

