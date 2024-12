Beko, risoluzione unitaria Consiglio Marche a tutela lavoratori

Una risoluzione unitaria del Consiglio regionale Marche per azioni tese a scongiurare le chiusure di stabilimenti e tutelare i livelli occupazionali nelle crisi aziendali in corso nelle Marche tra cui, in particolare, quella relativa alla Beko Europe dopo che l'azienda ha paventato 1.935 esuberi in Italia e la chiusura, entro fine 2025, di alcuni stabilimenti tra cui quello di Comunanza nell'Ascolano.

L'atto condiviso, che prende le mosse da vari atti ispettivi presentati dal Pd, dal M5s e dal presidente dell'Assemblea Dino Latini, impegna il presidente Acquaroli e la giunta a "intraprendere tutte le azioni necessarie per scongiurare le chiusure ed i ridimensionamenti degli asset produttivi in atto nelle Marche; in particolare attivarsi con il Governo e i ministeri competenti per l'applicazione del golden power e altre misure verso Beko Europe, "utile a tutelare l'occupazione, considerato che la crisi del settore elettrodomestici e in particolare del 'bianco' coinvolge non solo le Marche ma altre due regioni con oltre 2mila esuberi diretti".

La risoluzione chiede all'esecutivo anche di attivarsi presso il governo "a sostegno del rifinanziamento, se del caso rimodulato, dell'Accordo di Programma per l'area di crisi industriale complessa 'A. Merloni 2' che comprende il territorio fabrianese; e affinché venga rifinanziato l'accordo di Programma per le Aree di Crisi Complessa 'Fermo-Macerata' e 'Val Vibrata-Valle del Tronto-Piceno', nella quale è ricompreso il territorio di Comunanza"; ad avviare con il Mimit "negoziati utili a definire contratti di sviluppo per investimenti sopra i 20 milioni di euro a sostegno delle aziende marchigiane coinvolte dalle crisi aziendali". La risoluzione impegna la giunta a "supportare, con azienda e parti sociali, ogni iniziativa utile per rendere competitiva la produzione degli elettrodomestici nelle Marche, per sviluppare e potenziare l'ambito Ricerca e Sviluppo del settore e dare risposte produttive e occupazionali a tutti i siti coinvolti del Gruppo Beko".

Il prossimo incontro sulla vertenza Beko si terrà a Roma al Mimit martedì 10 dicembre. Vi parteciperanno per la Regione il presidente Francesco Acquaroli, che oggi sarà a Comunanza insieme all'assessore al Lavoro Stefano Aguzzi per un consiglio comunale dedicato, e gli assessori Aguzzi e Andrea Maria Antonini (Sviluppo Economico). La Regione, ha riferito oggi Aguzzi a margine della seduta del Consiglio regionale, per voce del presidente, "andrà a chiedere di rivisitare interamente il piano industriale che non può essere minimamente accettato dalla Regione Marche e che non può essere accettato dall'Italia".





