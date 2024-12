Associazioni per vita indipendente a Regione, 'aumentare i budget'

"Aumento dei budget per i singoli progetti fino almeno a 18mila euro per una persona che ha bisogno di assistenza h24; rivalutazione di 401 progetti attivi, 270 di questi sono vecchi di sei anni, una nuova scala di rivalutazione dei bisogni assistenziali che valuti in maniera adeguata tutte le disabilità; riapertura del bando per far rientrare nuove persone, ci sono 180 persone in attesa". Sono le quattro richieste che 38 Associazioni marchigiane per la Vita indipendente hanno sottoposto ai capigruppo del Consiglio regionale in un incontro che si è svolto stamattina prima dell'avvio della seduta dell'Assemblea legislativa.

Dopo un sit-in promosso davanti a Palazzo Leopardi lo scorso ottobre, e dopo aver portato le richieste all'attenzione dell'amministrazione regionale, il coordinamento delle Associazioni (Associazioni vita indipendente - Avi), guidato da Angelo Larocca, ha ritenuto necessario interloquire anche con i Gruppi consiliari e con il presidente del Consiglio Dino Latini.

"Tutto il Consiglio deve avere l'attenzione - ha sottolineato Larocca - affinché il diritto alla vita indipendente venga veramente rispettato nella nostra regione".

"La riposta dei presidenti dei Gruppi è stata unanime - ha riferito Latini - Una grande attenzione, una grande volontà di risolvere e continuare a portare avanti le risposte alle loro esigenze, nei limiti degli aspetti economici, strutturali e degli obiettivi ma con volontà comune di aderire alle istanze dei portatori, un'esigenza che nel senso complessivo fa parte dell'aspetto di base che questo Consiglio regionale ha voluto in qualche modo inquadrare la sua attività quinquennale".

L'attività, ha aggiunto, "di migliorare le condizioni di tutti i marchigiani, compresi i portatori di interesse come quelli di queste associazioni. La Giunta - ha rimarcato Latini - si sta muovendo, si è mossa nella direzione specifica di contribuire in modo sostanziale a risolvere queste esigenze".

In rappresentanza delle Associazioni, Larocca ha ricordato le difficoltà delle persone e delle famiglie di garantire l'assistenza adeguata ai loro cari, anche per gli alti costi e la necessità a volte di ricovero in istituti. L'eventuale aumento dei budget al massimo di 18mila euro, non copre ovviamente le spese per un'assistenza h24 che ammontano a circa "50mila euro" l'anno e quindi "gli attuali 15mila euro sono insufficienti e molto lontani ad assicurare l'indipendenza delle persone" e un "istituto costa anche di più, sui 180 euro al giorno e non assicura il livello di indipendenza e autonomia di poter vivere a casa con degli assistenti".



