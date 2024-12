Al via nel Teramano la Comunità Energetica Rinnovabile

Si chiama CERgo la Comunità energetica rinnovabile attiva nel Teramano per contribuire al processo di transizione energetica e permettere agli aderenti di beneficiare di un incentivo statale che potrà variare in base alle abitudini di consumo. Supportata da Enel nella gestione operativa, CERgo ha a disposizione 5 impianti fotovoltaici, per un totale di 4,8 MWp, per la condivisione di energia pulita.

Teramo fa da apripista nello sviluppo delle comunità energetiche in Abruzzo con una realtà innovativa che coinvolge i Comuni di Notaresco, Sant'Omero, Atri, Bisenti, Castiglione Messer Raimondo, Cellino Attanasio, Cermignano, Montefino, Morro d'Oro, Penna Sant'Andrea, Bellante, Campli, Canzano, Castellalto, Mosciano Sant'Angelo, Teramo, Sant'Egidio alla Vibrata.

Aderendo alla CER, piccole e medie imprese, enti pubblici e del terzo settore e soggetti privati contribuiscono allo sviluppo delle energie rinnovabili riducendo l'impatto ambientale, a favore di un modello energetico sostenibile e rispettoso dell'ambiente. La partecipazione è volontaria e aperta ed è possibile aderire a CERgo rivolgendosi agli Spazi Enel del territorio: a Teramo in piazza Martiri Pennesi 14 e in viale Bovio 40; a Castiglione Messer Raimondo in contrada Piane, 52; a Giulianova in via Gramsci 72/74; a Isola del Gran Sasso d'Italia in viale Settimio Costantini 18; a Penne in piazza Luca da Penne, 10; a Nereto in viale Europa 5; ad Ascoli Piceno in viale Marconi 14, in via delle Primule 41 e in viale Treviri 192; a Castel di Lama in via Salaria 350/a; ad Alba Adriatica in via Giuseppe Mazzini 52; a Martinsicuro in via Roma 64.



