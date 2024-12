Ascoli illuminata dalle luci natalizie

Ascoli Piceno brilla da oggi delle luci del Natale che sono state accese ufficialmente dal sindaco Marco Fioravanti. Un momento simbolico accompagnato anche da uno spettacolo itinerante della Compagnia dei Folli, che con i suoi artisti funamboli ha animato il centro storico.

Inaugurato anche il Villagio di Natale a Piazza Arringo, con tanto di mercatino, dove ancora una volta è stata allestita una pista di ghiaccio. A questo si aggiunge una novità per gli appassionati di tecnologia: la possibilità di testare il simulatore "Fly Explorers" per provare l'ebrezza di 'volare virtualmente' sulla città. Si tratta di un progetto realizzato dalla Mecatron Automazione, azienda del territorio della famiglia Cinti, con i video realizzati da un'altra realtà cittadina come Xentek.

Magazzini Gabrielli ha sovvenzionato l'installazione in alcune vie cittadine di luminarie che recano la trascrizione del testo iniziale della poesia "Il cielo è di tutti" del grande scrittore, pedagogista, giornalista e poeta, Gianni Rodari.

"In un momento storico in cui a livello mondiale ce n'è particolarmente bisogno, abbiamo pensato di realizzare luminarie capaci di trasmettere l'importanza dei valori senza tempo, come quelli dell'inclusione, dell'accettazione della diversità e del rispetto di ogni cosa che ci circonda" ha affermato Barbara Gabrielli, responsabile della comunicazione di Magazzini Gabrielli.

"Con l'accensione delle luminarie apriamo ufficialmente il periodo natalizio che anche quest'anno sarà ricco di eventi e appuntamenti" ha detto il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, nel premere il pulsante che ha acceso all'unisono tutte le luminarie del Natale di Ascoli Piceno.



