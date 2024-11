Violenza sulle donne, a Falconara inaugurata la panchina rossa

Una nuova panchina rossa a Falconara Marittima (Ancona), in via Bixio, 100 palloncini per ricordare le vittime di femminicidio del 2024, una camminata in rosso fino a piazza Mazzini lungo l'isola pedonale, costellata di pannelli con frasi celebri contro la discriminazione e la violenza, per terminare con letture teatralizzate e un flash mob davanti al Centro Pergoli.

Si è conclusa così, oggi, la rassegna Basta, che ha visto la presenza anche di Elena Leonardi, vicepresidente della commissione interparlamentare contro il Femminicidio e su ogni forma di violenza contro le donne.

In via Bixio, a poca distanza da piazza Gramsci, è stata inaugurata la nuova panchina rossa in memoria delle vittime di femminicidio. A tagliare il nastro il sindaco Stefania Signorini, al suo fianco l'assessore alle pari opportunità Ilenia Orologio, la vicesindaco da Valentina Barchiesi, l'assessore Elisa Penna e gli assessori Marco Giacanella e Romolo Cipolletti. Presenti anche consiglieri comunali di maggioranza e opposizione.

L'evento ha visto la partecipazione dei rappresentanti di tante associazioni a partire dalle Dragonesse, donne operate al seno e vogatrici del Dragon Boat. Erano presenti anche i rappresentanti dell'associazione Noi come prima e quelli dell'associazione il Volo della Libellula, composta da mamme di ragazzi con disabilità che hanno realizzato fiocchetti rossi da distribuire a tutti i partecipanti. Dopo il taglio del nastro è partita la 'camminata in rosso' lungo via Bixio, fino a piazza Mazzini, in ricordo delle vittime di violenza. Lungo il percorso sono stati installati pannelli con frasi celebri di condanna alla discriminazione e alla violenza di genere. In piazza si sono svolte le letture teatralizzate degli artisti dell'associazione Iride cui è seguito un flash mob con la regia di Mamo Dance e il coinvolgimento di associazioni e studenti. Subito dopo sul palco sono salite il sindaco Signorini e la senatrice Leonardi.

"È importante è che si stringa un'alleanza tra gli uomini e le donne contro i manipolatori, contro la violenza - è stato il messaggio lanciato alle persone in piazza -. Sensibilizziamo, facciamo capire che ci siamo e non giriamoci dall'altra parte".

La rassegna Basta! era partita sabato 23 novembre con tre appuntamenti in centro città: all'ex Mercato Coperto alle 17 era stata inaugurata la mostra 'Vololibero' dell'associazione Agape, mentre alle 17.30 al Centro Pergoli era stato presentato il libro 'Barbie is no longer on the table' di Camilla Pazzaglia. A seguire la presentazione del corso di difesa personale a cura di Luca Matteucci. Dal 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, sulla facciata del Centro Pergoli, grazie alla disponibilità di Alcmena Multimedia Show, è proiettato un messaggio a sostegno delle donne vittime di violenza. Tra gli ultimi appuntamenti quello di ier sera: lo spettacolo 'L'amore non uccide' dell'associazione Koinè.



