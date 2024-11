Una donna di 62 anni è stata trovata morta all'interno della sua abitazione ad Ancona in via del Conero. A dare l'allarme la persona che la assisteva che ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti la Volante, la squadra mobile e per i rilievi del caso la polizia scientifica.

Le indagini prendono in considerazione tutte le ipotesi ma quella prevalente è che si sia trattato di un gesto volontario.





