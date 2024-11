Silvetti accende albero Natale e pensa alle crisi occupazionali

Con l'accensione delle luminarie e dell'albero di Natale ad Ancona il sindaco Daniele Silvetti ha dato inizio stasera al periodo delle festività natalizie dando un messaggio, alle centinaia di persone che si sono affollate a piazza Roma, di "serenità a ciascuno di voi e alle vostre famiglie" senza dimenticare che "siamo nel capoluogo di una regione che sta vivendo momenti difficili per le crisi occupazionali".

Il sindaco ha ricordato che "oggi sicuramente è un giorno di festa ma una festa che non ci fa dimenticare il ruolo che come amministratori abbiamo soprattutto per far leva su chi ha la responsabilità e la possibilità di trovare soluzioni" ha detto pensando alle ripercussione delle crisi Fedrigoni e Geko per tutta le Marche dove a rischio potrebbero essere mille posti di lavoro.

Da capoluogo di Regione "abbiamo una grande responsabilità - ha sottolineato Silvetti annunciando che porterà anche al tavolo dell'Anci" di cui è vice presidente vicario, "le criticità di questa regione che sta purtroppo registrando, negli ultimi tempi, troppi focolai di tensione sociale: il problema del lavoro si ripercuote sulle famiglie, sull'ordine pubblico, quindi l'occupazione diventa un problema a diversi livelli".

Il fatto che oggi si celebra una festa "non ci fa dunque dimenticare queste priorità che devono sempre ben essere presenti e che devono comunque portarci a essere sempre pronti a trovare soluzioni". Per questo in vista delle festività "il pensiero forte va alle famiglie, ai lavoratori che scioperano e che manifestano ormai tutti i giorni".



