Sangiuliano a Giambruno: 'Il peggio non è mai alle spalle'

L'ex ministro Gennaro Sangiuliano oggi pomeriggio alle 17 ha fatto tappa a Porto Sant'Elpidio (Fermo) per presentare il suo libro sul rieletto presidente Usa Donald Trump, intervistato dal giornalista Mediaset Andrea Giambruno che ha moderato la presentazione.

I due non sono entrati nel merito delle recenti vicende e vicissitudini personali e professionali che li hanno visti protagonisti, almeno fino alla fine dell'incontro quando Giambruno ha confidato all'ex ministro di provare una certa "convergenza" nei suoi confronti chiedendogli poi se il peggio sia passato. "No, il peggio non è mai alle spalle. Continuo ad essere oggetto di violenza, ai limiti dell'aggressione fisica" la risposta di Sangiuliano.

Immancabile il saluto del sindaco Massimiliano Ciarpella e del consigliere regionale FdI, Andrea Putzu che non ha risparmiato una stoccata ai colleghi consiglieri Pd, caustici sul patrocinio della Regione all'evento: "A sinistra continuano a pretendere il pensiero unico". Tornando agli Usa e alle recenti elezioni che hanno visto vincere il tycoon, non manca la critica dell'ex ministro ai giornalisti (anche lui lo è): "spesso confondono i loro desideri con la realtà".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA