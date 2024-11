Sandrelli ad Ancona, 'porto un messaggio di speranza alle donne'

Stefania Sandrelli è tornata ad Ancona dove stasera è di scena al Teatro Sperimentale di Ancona con lo spettacolo "Relazioni pericolose", nell'ambito della giornata inaugurale della XXI edizione Corto Dorico Film Fest, uno dei più autorevoli e popolari d'Italia per quanto riguarda i cortometraggi. Uno spettacolo che rilegge Cavalleria Rusticana e che è "un messaggio di speranza per noi donne nei confronti degli uomini, che non è poca cosa". Un concetto ripreso dall'autrice, Debora Pioli, che ha parlato anche a nome di Sandrelli per spiegare che "Santuzza vuole trasmettere alle donne, di oggi e di sempre, il potere della trasformazione. Non si possono evitare le situazioni, i momenti di dolore, di mortificazione, questo vale per tutti, chiaro che nel mondo al femminile mi piacerebbe che questo fosse ancora più amplificato".

Per poi aggiungere: "Abbiamo il potere di trasformare queste situazioni nella nostra forza, in competenza, in esperienza. Trasformare le emozioni da negative in positive. Invece di giudicarsi gli uni con gli altri andare a trasformare questo in stima e stimolo. Questo capita perché siamo tutti talmente intrisi in un tipo di cultura comunque volta a mortificare l'aspetto femminile, sia che si trovi in una donna che in un uomo, che si procede dritti. Invece no, ci possiamo fermare, frenare, un po' come succede sul Polar Express quando viene tirato il freno a mano all'improvviso. Quindi questo possiamo fare, e questo insegna Santuzza perché lei decide di non salvarsi attraverso la vendetta, senza uccidere Turiddu. Non lo richiede, non si sente e non si sarebbe sentita sicuramente protetta e salvata da costui. Santuzza, secondo questa lettura e interpretazione va oltre, via con il proprio figlio che diventa re del nuovo mondo".

Sandrelli ha poi spiegato che di Ancona ha "un bellissimo ricordo: ci venivo durante le riprese di "Alfredo Alfredo" con Dustin Huffmann a mangiare il pesce, un po' di nascosto da tutti ma - ha scherzato l'attrice - non perché ci fosse una relazione, assolutamente, ma semplicemente perché volevamo stare in santa pace a mangiare dell'ottimo pesce" .

La rassegna, co-diretta dal regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì e dallo sceneggiatore Luca Caprara, sarà nel capoluogo dorico fino a domenica 8 dicembre. Tra gli ospiti, oltre a Stefania Sandrelli, il regista Nanni Moretti, che ritirerà domani, 1° dicembre, il "Premio Angelo Guglielmi", l'attrice Isabella Ragonese, la conduttrice televisiva e scrittrice Daria Bignardi, il regista Gianfranco Pannone e molti altri. Il reading "Relazioni pericolose" nasce da un'idea di Elena Marazzita-Aida Produzioni, testo di Debora Pioli, regia di Marco Voleri.



