Ordigno storico inesploso: in arrivo artificieri da Bologna

Saranno gli artificieri di Bologna ad occuparsi dell'ordigno della seconda guerra mondiale ritrovato a Pesaro nella giornata di ieri vicino al lungomare pesarese. Le forze dell'ordine restano in attesa di conoscere la data del loro arrivo per decidere al tavolo della prefettura, presumibilmente nella giornata di oggi. le misure da prendere.

L'eventuale detonazione potrebbe avvenire già questo weekend o essere posticipata alla settimana prossima. Nel frattempo continuerà la vigilanza dell'area da parte della polizia di Stato e dei carabinieri, per mantenere la sicurezza dell'area.

La scoperta è avvenuta intorno alle 15:00 di ieri, durante alcuni lavori edili in un cantiere lungo via Battisti al civico 41. La via si pone come parallela tra il lungomare di Pesaro ed il centro storico cittadino. L'ordigno ritrovato è un proiettile di mortaio della lunghezza di circa 40 cm. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, era intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona che è stata interdetta ad auto e persone.



