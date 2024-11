I vincitori del Premio letterario internazionale Charles Dickens

Sono stati resi noti i vincitori delle varie categorie del Premio Letterario Internazionale Charles Dickens la cui cerimonia di premiazione si svolgerà a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), il 7 dicembre dalle 17.00, nell'Auditorium Comunale Tebaldini.

Il premio è organizzato dalla no-profit Omnibus Omnes OdV, di San Benedetto del Tronto, da sempre attenta alla cultura come strumento di innalzamento del livello di coscienza sociale, con il patrocinio di Onu Italia - Unric, Centro di Informazione Regionale delle Nazioni Unite, di Bruxelles e del Comune di San Benedetto del Tronto. Presidente del Premio è Raffaella Milandri, scrittrice e giornalista.

Il primo classificato assoluto per la narrativa edita è Antonio Colombo con il romanzo "Effe". Per la narrativa inedita la vittoria è andata a Monica Aquino, con "Sintha". Vincitore assoluto della sezione poesia edita è Paolo Castagnola con "Fine della mareggiata". Nella sezione poesia inedita si è imposta Rossella Galimberti con "Marea". Per il racconto edito ha prevalso Fabrizio Vecchi, con "Come l'acqua di una risaia".

Primo classificato per il racconto inedito è Giuseppe Fazio con "L'impavido Edgar"; per il saggio edito è invece Francesca Carlini con "The Gothic revival".

Antonella Salvatore ha vinto la Menzione Speciale Onu per l'Obiettivo Sostenibile 10, Ridurre le disuguaglianze, per la narrativa edita con "Il bambino dagli occhi di inchiostro". Nata a Campobasso, vive a Termoli, è giornalista e collabora con l'Agenzia ANSA. Fiori Picco ha vinto la Menzione Speciale Onu per l'Obiettivo Sostenibile 5, Uguaglianza di genere, per la narrativa edita con "Il Circolo delle Donne Farfalla". Di Brescia, è sinologa, scrittrice, traduttrice letteraria, curatrice e editrice. In Cina ha insegnato cultura europea presso l'Università Normale dello Yunnan. Marco Bruno ha vinto la Menzione Speciale Regione Marche per la narrativa edita con "Dalla terra alla toga". Di Roma, lavora dal 1997 nel Coni, oggi Sport e Salute. Ninfa Debora Bonacotta ha vinto la prestigiosa Menzione Speciale Charles Dickens per la narrativa edita con "Infanzie Rubate". Siciliana, vive a Misilmeri (PA) e lavora al Convitto Nazionale Giovanni Falcone di Palermo. Graziella Fiorentin ha vinto la Menzione Speciale Mare per la narrativa inedita con "Chissà se i gabbiani sognano". Nata nel 1935 a Canfanaro d'Istria, nel 1943 è dovuta fuggire con tutta la famiglia ed è vissuta per un breve periodo come profuga.





