Denuncia un furto ma il circolo privato è abusivo, sanzionato

Ha denunciato alla polizia il furto di due bottiglie di birra da parte di due giovani che, dopo averle sottratte senza pagare, si erano poi allontanati. Ma il club è abusivo. E il comune aveva già negato l'autorizzazione ad aprire il locale. E' quanto emerso dagli accertamenti della polizia che sono seguiti alla denuncia. I documenti presentati in Comune per l'inizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande infatti sono risultati irregolari per "criticità sia dal punto di vista edilizio che da quello riferito ai soci, i quali sono risultati avere una serie di precedenti penali e pregiudizi di polizia".

In particolare, dopo che erano stati presentati i documenti al Comune e dopo l'avvio dell'istruttoria per l'inizio dell'attività c'era stato il diniego perché la pratica risultava irricevibile. Nonostante ciò però il circolo era stato aperto in modo abusivo. I poliziotti della Questura hanno così contestato al gestore una sanzione amministrativa di 5mila per la violazione della Legge regionale sul commercio (n. 22 del 2021).

L'attenzione del Questore di Ancona Cesare Capocasa verso certi fenomeni di abusivismo resta alta e i controlli amministrativi si intensificheranno a ridosso delle festività natalizie.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA