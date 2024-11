Vigili fuoco: D'Angelo, 'Buona sicurezza in stabilimenti Marche'

"Azzerare il rischio di incidenti non è cosa fattibile ma il livello di sicurezza raggiunto negli stabilimenti delle cinque province marchigiane può essere considerato soddisfacente". E' quanto affermato dal direttore regionale del Corpo dei vigili del fuoco, Cristina D'Angelo intervenneno all'incontro che si è svolto a Senigallia al Polo didattico nazionale del Vigili del Foco dedicato a "prevenire l'emergenza: gli stabilimenti a rischio di incedenti rilevanti".

"Un risultato ottenuto - è stato sottolineato - grazie ai controlli da parte di tutti gli enti preposti ma anche all'impegno di chi gestisce stabilimenti a rischio che guarda con sempre maggiore attenzione alla sicurezza degli operatori e dei cittadini".

Il lavoro dei vigili del fuoco del resto non è solo il soccorso ma "anche e soprattutto di prevenzione" e "teso ad abbassare il rischio di venti calamitosi".

Un incontro al quale hanno partecipato anche i gestori dei siti con attività a rischio di incidente rilevante che si sono confrontati con gli esperti dei vigili del fuoco. Tra gli interventi apprezza quello, il teleconferenza, del dirigente generale della direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, Eros Mannino che dal primo dicenbre assumerà l'incarico di Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



