Università Camerino ha ricordatola figura di Norberto Bobbio

Si è conclusa stamattina la due giorni di studi organizzata dall'Università di Camerino (Macerata) per ricordare, in occasione dei venti anni dalla scomparsa, la figura e l'eredità intellettuale di Norberto Bobbio, filosofo del diritto e della politica e intellettuale del dialogo, che proprio a Camerino ha iniziato il suo magistero: nel 1935, superati gli impedimenti posti dal regime fascista, gli venne infatti affidato l'insegnamento di Filosofia del diritto. Hanno preso parte all'incontro illustri studiose e studiosi provenienti da Atenei italiani e stranieri. La giornata di giovedì 28 novembre si è aperta con i saluti del Rettore Unicam Graziano Leoni e della Direttrice Scuola di Studi Superiori "C. Urbani" Loredana Cappellacci. Con il coordinamento di Luca Baccelli della Scuola di Giurisprudenza, sono poi intervenuti Giuseppe Zaccaria e Costanza Margiotta dell'Università di Padova, Michelangelo Bovero e Pier Paolo Portinaro dell'Università di Torino. La sessione di stamattina è stata invece coordinata da Francescomaria Tedesco della Scuola di Giurisprudenza ed ha visto la partecipazione in qualità di relatori di Luigi Ferrajoli dell'Università RomaTre, già docente Unicam, di Enrico Diciotti dell'Università di Siena, di Valentina Pazè dell'Università di Torino e di Nadia Urbinati della Columbia University.



