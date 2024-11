Tentato omicidio inizia nel bar, il questore lo fa chiudere

Per la polizia di Stato è un ritrovo di pregiudicati e anche il luogo da cui hanno avuto inizio un tentato omicidio e diverse liti per il predomino del traffico di stupefacenti. Così per un bar di Lido Tre Archi (Fermo) il questore di Fermo, Luigi Di Clemente, ha disposto la chiusura.

Il pubblico esercizio era divenuto punto di riferimento per soggetti orbitanti nell'ambiente dello spaccio e del consumo di stupefacenti.

Il provvedimento, scattato questa mattina quando i poliziotti hanno apposto sulla serranda del bar i sigilli, avrà una durata di dieci giorni ed arriva a seguito di una serie di controlli effettuati nel bar proprio dagli agenti della questura fermana.





