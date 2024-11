Sette egiziani denunciati per la rissa di Tolentino il 4/9

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tolentino hanno identificato tutti i 7 uomini di origine egiziana coinvolti nella rissa del 4 settembre scorso, tutti impiegati in cantieri della ricostruzione post-sisma. Due di loro erano già stati denunciati pochi giorni dopo il fatto. L'individuazione dei responsabili è stata possibile grazie alle indagini, anche attraverso i filmati e le testimonianze dei cittadini presenti. Tutti denunciati per rissa, e uno anche per porto d'armi e oggetti atti ad offendere.

Sono tutti domiciliati in alcune città del nord Italia. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, insieme a quelli delle Stazioni di Tolentino e Caldarola, erano intervenuti il 4 settembre scorso presso un bar del posto dopo la segnalazione di alcuni cittadini che avevano riferito di una rissa tra un gruppo di uomini, di cui due armati di coltello, avvenuta molto vicino ai giardinetti pubblici, frequentati anche da minori.

All'arrivo dei carabinieri gli uomini convolti nella rissa sono fuggiti per le vie limitrofe facendo perdere le proprie tracce. Dopo l'accaduto, due degli uomini coinvolti nella vicenda si sono recati presso il pronto soccorso dell'ospedale di Tolentino per farsi medicare le superficiali ferite da taglio agli arti subite poco prima durante la rissa, giudicate guaribili in 3 giorni. I due uomini di cui si è accertato l'effettivo coinvolgimento nella rissa sono stati immediatamente denunciati all'autorità giudiziaria.



