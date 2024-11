La città ducale si mostra al mondo con Journeys Group

La società inglese Journeys Group ha portato 80 operatori turistici di altissimo livello, provenienti da tutto il mondo, a Urbino, con l'obiettivo di creare pacchetti turistici per clienti del segmento "lusso", dedicati a chi ricerca qualità e benessere rispetto a itinerari più comuni. I tour operator esteri hanno visitato i luoghi più simbolici della città, come palazzo Ducale, visitato il centro storico e cenato dallo chef Portanova.

L'assessore comunale al turismo di Urbino, Francesco Guazzolini, che ha partecipato anche all'incontro precedente tenutosi a Pesaro, ha definito questi appuntamenti come "giorni importanti, sulla bontà di un progetto che coinvolge operatori turistici di grande qualità" dichiarando di essersi confrontato con "persone che sono nel settore da anni" e ribadendo "la volontà di accettare e supportare l'iniziativa, con la convizione che potrà garantire e Urbino la massima visibilità".



