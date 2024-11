Incontro oggi tra ambasciatore Azerbaigian e Carlo Ciccioli

L'Ambasciatore dell'Azerbaigian, Rashad Aslanov, ha incontrato questo pomeriggio il Parlamentare europeo, on. Carlo Ciccioli. "Abbiamo ottimi rapporti bilaterali con l'Italia, un partneriato strategico che si fonda sul gas naturale, siamo il secondo fornitore di gas naturale tramite il gasdotto TAP (15%). Ma abbiamo altre collaborazioni in diversi settori con importanti aziende italiane. A livello politico, il nostro Presidente Ilham Aliyev è stato ricevuto dal Presidente Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nello scorso mese di settembre. Molti dei nostri progetti strategici sono orientati verso l'Europa perché i rapporti sono ottimi e puntiamo a rafforzarli ulteriormente", le parole dell'Ambasciatore Rashad Aslanov, al termine dell'incontro.

"Certamente l'Azerbaigian e l'Italia possono rafforzare la loro collaborazione in diversi ambiti. All'Ambasciatore ho rappresentato l'importanza che la nostra Nazione sta assumendo in Europa da quando siamo al Governo dell'Italia. Stiamo diventando sempre più centrali, contribuendo a spostare il baricentro europeo verso il Mediterraneo. Tra i nostri obiettivi avere sempre più ottimi rapporti con il Nord-Africa e l'Asia e in quest'ottica, con l'Azerbaigian siamo già sulla buona strada", ha concluso l'on. Ciccioli



