Il San Salvatore scelto per congresso internazionale chirurgia

Il blocco operatorio del San Salvatore di Pesaro è stato scelto tra i protagonisti del 35/o congresso internazionale di chirurgia dell'apparato digerente online, che si è svolto il 28 e il 29 novembre, dove ha presenziato con quattro interventi di chirurgia mininvasiva direttamente trasmessi durante l'evento. L'equipe del blocco operatorio di Pesaro, unico marchigiano presente, ha eseguito un intervento di resezione epatica robotica per tumore del fegato e tre interventi per ernie della parete addominale con tecnica laparoscopica.

La metodologia online del congresso ha l'obiettivo di permettere di osservare direttamente le tecniche usate in sale operatorie di tutto il mondo.

Alberto Patriti, direttore di chirurgia generale e oncologica della Azienda sanitaria territoriale 1 di Pesaro-Urbino ha espresso la sua "immensa soddisfazione professionale" definendo la presenza al congresso come un "riconoscimento da tutta la comunità medica-scientifica per la nostra equipe".



