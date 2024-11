Farmacologia spaziale: tra i primi studi su Frontiers c'è Uniurb

La rivista Frontiers in Space Technology pubblica uno dei primi studi sulla farmacologia spaziale ed è dell'università di Urbino (Uniurb). Lo studio è stato condotto dal professor Piero Sestili e dalla dottoressa Karen Barchetti dell'Uniurb, insieme ai colleghi dell'Università Paris Cité, Pierre Boutouyrie e Audrey Derobertmasure. La ricerca ha consentito di tracciare lo stato dell'arte delle attuali conoscenze, prospettive e criticità riguardanti l'utilizzo dei farmaci durante i voli spaziali, avvalendosi anche di interviste qualificate a scienziati e medici della Nasa, dell'Esa, a ricercatori del settore, flight surgeons (i medici di terra) e astronauti.

Lo studio, ponendo l'accento su una serie di criticità della farmacologia spaziale, ha suscitato l'immediato interesse della comunità scientifica internazionale. Sono giunte infatti richieste di collaborazione dalla Germania, dalla Spagna, dall'Australia e dalla Nuova Zelanda. Continuando nel frattempo la ricerca congiunta tra l'Uniurb e gli istituti francesi.

"Quello che ci è apparso da questo studio - spiega il professor Sestili - è che le conoscenze sono ancora assai limitate, principalmente a causa delle ovvie difficoltà nel condurre ricerche sul campo - aggiunge - lo spazio è ostile a causa di una serie di fattori come l'assenza di gravità, esposizione alle radiazioni cosmiche, senza giorno, senza notte, e altro ancora - afferma - tutto ciò rappresenta un rischio per la salute degli astronauti, che va invece salvaguardata contando principalmente sulla disponibilità di farmaci".



