Centrodestra invia diffida al Sindaco per mancato accesso atti

Il centrodestra pesarese ha inviato una diffida, al sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, e al presidente del consiglio comunale, Enzo Belloni, per denunciare il ritardo nell'accesso agli atti richiesto dall'opposizione e indirizzato alla Fondazione Pescheria. La prima richiesta di accesso risale al 17 settembre scorso e, stando al centrodestra, "non ha ancora ricevuto risposte adeguate, nonostante i ripetuti solleciti e il pieno rispetto delle procedure regolamentari da parte dei consiglieri" ribadendo la "disponibilità a collaborare per facilitare l'attività degli uffici, anche attraverso la messa a disposizione di una postazione dedicata per l'accesso diretto ai documenti richiesti" chiedendo che "l'amministrazione comunale agisca senza ulteriori ritardi per garantire trasparenza e rispetto delle regole democratiche".

Viene specificato poi dai consigliere del centrodestra che "l'amministrazione comunale non ha mai formalmente invitato i richiedenti a rivolgersi direttamente alla Fondazione, confermando di fatto la responsabilità dell'amministrazione stessa nell'evasione della richiesta" e che in assenza di riscontri entro sette giorni "si procederà con segnalazioni formali alle autorità competenti".



