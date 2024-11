Cede il box cavallo precipita e muore, denunciato proprietario

Crolla il pavimento del box dove era custodito un cavallo e l'animale finisce in una vasca di grosse dimensioni, utilizzata per la raccolta di reflui zootecnici, dove poi è morto. L'allarme è scattato questa mattina presto, in via Pian del Medico, a Jesi (Ancona), in un maneggio. Chiesto l'intervento dei vigili del fuoco perché il cavallo, di proprietà di una donna, era sprofondato nei liquami e aveva solo la testa in superficie. Il recupero è andato avanti per ora ma l'animale è stato tirato su ormai morto. Sul posto sono arrivati i carabinieri forestali di San Marcello (Ancona) e il servizio veterinario dell'Ast di Ancona che ha confermato come causa della morte i traumi riportati dal cavallo a seguito del cedimento della pavimentazione sopra la quale si trovava il suo box. Per il proprietario del maneggio è scattata la denuncia per detenzione incompatibile con le condizioni etologiche degli animali e cagionevoli di gravi conseguenze. Il box è stato posto sotto sequestro su indicazione del pubblico ministero di turno Paolo Gubinelli. La struttura dove era collocato il cavallo era in precarie condizioni, composta da travi vetuste in cemento che sono collassate sotto il peso dell'animale.



