Cassetta e Chiatti confermate in Consorzio Marche Spettacolo

Katiuscia Cassetta e Lucia Chiatti sono state confermate alla guida del Consorzio Marche Spettacolo per il nuovo mandato triennale 2025-2027, la prima come presidente e la seconda come direttrice. La nomina è stata approvata all'unanimità durante l'assemblea Consortile del 27 novembre. Nella medesima sede, è stato confermato all'unanimità anche il consiglio direttivo, costituito dagli assessori alla cultura dei capoluoghi delle cinque province: Anna Maria Bertini (Ancona), Katiuscia Cassetta (Macerata), Marco Fioravanti (sindaco di Ascoli Piceno con delega alla Cultura), Micol Lanzidei (Fermo), e Daniele Vimini (Pesaro). Il Consorzio Marche Spettacolo, operativo dai primi mesi del 2011, è l'organismo che riunisce i soggetti operanti nello spettacolo dal vivo nella regione Marche. Nato grazie al lavoro di confronto tra i soggetti interessati per dar vita ad un coordinamento del comparto dello spettacolo dal vivo, il Consorzio vuole essere un'opportunità a servizio dei soci consorziati e più in generale di tutto il settore, con la finalità di sostenere la razionalizzazione delle spese e creare economie, ma soprattutto promuovere nuove opportunità di sviluppo.



