Arrivata in porto a Brindisi nave Ocean Viking con 48 migranti

Ha attraccato al porto di Brindisi la nave Ocean Viking per lo sbarco di 48 persone, tra cui 44 minori non accompagnati, soccorse nei giorni scorsi in acque internazionali nel Mar Mediterraneo. All'arrivo a Brindisi i migranti sono stati accolti dal servizio di accoglienza coordinato dalla Prefettura. La nave della ong Sos Mediterranee, inizialmente era diretta a Ravenna, ma poi è stata cambiata la destinazione a causa di un peggioramento delle condizioni meteo.





