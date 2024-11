Tentate truffe del finto carabiniere, gli anziani non ci cascano

Si spaccia per carabiniere, comunica all'anziano di turno che il figlio ha causato un grave incidente e che a breve passerà a casa un'altra persona per ritirare del denaro per coprire cauzione o spese legali. Stesso modus operandi, quello seguito da truffatori a Montegranaro (Fermo) e a Montegiorgio (Fermo) per raggirare e derubare tre anziani che, però, fortunatamente, non si si sono fatti abbindolare.

Nei giorni scorsi tre anziani nel Fermano, nell'arco di poche ore, sono stati contattati telefonicamente da truffatori "ma la notizia positiva è che - rimarcano i carabinieri - nessuno è caduto nell'inganno: nessun anziano è stato raggirato. Ciò che è ancor più incoraggiante è che le potenziali vittime hanno dichiarato di non essere state ingannate perché avevano partecipato agli incontri informativi organizzati dai comandanti di stazione, avevano visionato i volantini 'Occhio alla truffa' distribuiti dai carabinieri, e avevano visto i video informativi diffusi, e recentemente pubblicati sui canali ufficiali dell'Arma. Inoltre, avevano preso visione delle numerose notizie pubblicate dai giornalisti riguardo a questo fenomeno.

L'informazione si rivela, quindi, uno degli strumenti di prevenzione più efficaci".



