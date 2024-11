Rajna Kabaiwanska a Recanati per il premio 'Gigli d'Oro'

Recanati ha scelto il celebre soprano Rajna Kabaiwanska per il Premio internazionale alla carriera 'Gigli d'Oro', dedicato al tenore recanatese, storicamente organizzato dalle Associazioni Beniamino Gigli e Controvento ADS con il patrocinio di Comune e Provincia di Macerata. Il riconoscimento le verrà consegnato sabato 30 novembre nel corso di una cerimonia nell'Aula Magna del Palazzo Comunale.

Il celebre soprano bulgaro sarà a Recanati, per la cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento che, dal 1996, perpetua la memoria del grande tenore recanatese Beniamino Gigli premiando le più importanti voci del panorama lirico internazionale. Il Premio 'Gigli d'oro' rappresenta un vero fiore all'occhiello della vita culturale recanatese. Non a caso quest'anno per celebrarlo è stato scelto il luogo più istituzionale: l'Aula Magna del Palazzo Comunale, dove, tra l'altro, troneggia anche un prezioso pianoforte appartenuto proprio a Gigli.

"Questo premio da quasi 30 anni rappresenta un'occasione per la nostra città di celebrare le grandi eccellenze culturali legate al territorio, di cui Beniamino Gigli è uno degli esempi più importanti" ha ricordato il sindaco Emanuele Pepa nel sottolineare "come questo riconoscimento, che nasce appunto per valorizzare i grandi professionisti che proseguono nella divulgazione dell'arte di cui Gigli è stato rappresentante, sia opera dell'illustre Maestro Luigi Vincenzoni, il quale ha creduto fortemente negli ideali e nei valori di Beniamino Gigli". Il Premio 'Gigli d'oro' ha visto negli anni una crescita esponenziale del suo prestigio, venendo consegnato a celebrità del calibro di Fabio Armiliato, Pietro Ballo, fino a Josè Carreras, vincitore del Premio nel 2022, giunto personalmente a Recanati per il ritiro.

Per la Kabaivanska, sabato prossimo, si tratterà della prima visita nella città leopardiana: artista bulgara naturalizzata italiana ha iniziato la sua straordinaria carriera nel 1959 proprio nei teatri e nelle scuole di canto del nostro Paese.

"Per noi è un grandissimo onore ospitare a Recanati la grande soprano Kabaiwanska - ha dichiarato l'assessore alla Cultura Ettore Pelati - che arriva nella nostra città grazie all'impegno delle associazioni del territorio. La serata del 30 novembre torna a svolgersi nel palazzo Comunale proprio per dare rilevanza a quanto Beniamino Gigli rappresenta per il nostro territorio". Una occasione "per celebrare la lirica a tutto tondo e sarà condita da un momento musicale proposto proprio dagli allievi di Kabaiwanska".

"Teniamo molto a questo premio perché va a riconoscere la carriera artistica di un cantante - ha detto il Presidente dell'Associazione 'Gigli' Pierluca Trucchia - Soprattutto teniamo al fatto che ogni cantante porti con sé, durante la cerimonia, i propri allievi, per perpetuarne idealmente la carriera. È la prima volta che la signora Kabaiwanska giungerà a Recanati e siamo felici che lo farà proprio per ricevere il 'Gigli d'Oro'". Il Premio 'Gigli d'oro' è supportato anche da diversi i partner privati, quali ClinicaLab, Enac, Il Crogiolo, LimphoCare, Medialux e Tecnostampa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA