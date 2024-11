Polizia lo salva da intossicazione, verrà rimpatriato

Verrà rimpatriato un 20enne tunisino protagonista di sfottò ai poliziotti nel corso di un controllo in strada ad Ancona. Nel luglio 2023 un gruppo di cittadini extracomunitari aveva accerchiato gli operatori delle Volanti durante un normale controllo di polizia ad Ancona e i gesti di sfida ai poliziotti erano diffusi sulla rete e sui social tra i giovani: i protagonisti di questi fatti erano stati rimpatriati e mancava all'appello solo un 20enne tunisino, che era riuscito a rimanere in Italia attraverso due richieste d'asilo respinte dagli organi competenti, e poi irreperibile.

Nella notte tra il 25 e 26 novembre scorsi, il giovane è stato trovato in stato d'intossicazione da monossido di carbonio all'interno di uno stabile e privo di documenti nell'ambito delle indagini su un accoltellamento avvenuto nel pomeriggio precedente e di cui si era reso autore un altro 20enne tunisino.

Dagli accertamenti è risultata la sua presenza irregolare in Italia e, considerata la pericolosità del soggetto per l'ordine e la sicurezza pubblica, la polizia ha proceduto a trasferirlo subito in un Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio) in attesa di definitivo rimpatrio.

"Resta sempre alta l'attenzione della Polizia alla lotta all'immigrazione clandestina nei confronti degli stranieri pericolosi, - commenta il questore Cesare Capocasa - irregolari sul nostro territorio ed in grado di creare gravi turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il lavoro delle donne e degli uomini delle Forze dell'Ordine è costante e quotidiano per garantire un'alta percezione della sicurezza urbana, che sia reale e non solo meramente potenziale". na, che sia reale e non solo meramente potenziale."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA