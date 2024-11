Ok concessioni demaniali porti di Ancona, San Benedetto e Vasto

Parere favorevole ad alcune richieste di concessioni demaniali che interessano i porti di Ancona, San Benedetto del Tronto e Vasto. E' quanto deciso oggi dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale.

Per lo scalo dorico sono state trattate le concessioni di durata quadriennale delle imprese portuali attive nella gestione del traffico marittimo dei contenitori. L'approvazione delle concessioni consentirà loro di lavorare su un orizzonte di medio periodo, lasso temporale durante il quale l'Autorità di sistema portuale lavorerà per completare la fase di rinnovo infrastrutturale della darsena commerciale, con lo scopo di potenziare le opportunità della vocazione logistica dell'area, con la realizzazione di fondali approfonditi, della nuova banchina 27, dei piazzali rinnovati delle banchine 19-21 e del potenziamento della banchina 23. Il rinnovo di concessioni demaniali del porto di San Benedetto del Tronto riguarda prevalentemente delle aziende specializzate nella cantieristica navale.

Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale, Vincenzo Garofalo, nelle sue comunicazioni, ha informato il Comitato di gestione del fatto che la Regione Marche ha trasmesso all'Ente l'autorizzazione ambientale per il dragaggio delle banchine del molo sud e della nuova darsena dello scalo dorico. Un fondamentale passaggio verso la realizzazione di un progetto che prevede un investimento Adsp di 16,5 milioni per un intervento nel bacino portuale che riguarderà una superficie complessiva di 361.992 metri quadrati e circa 1.059.232 metri cubi di sedimenti da movimentare. Il programma per il dragaggio delle banchine commerciali contribuirà ad un forte potenziamento dello scalo dorico aumentando la competitività dell'infrastruttura nell'area adriatica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA