Locatelli, dal 2025 via a sperimentazione riforma per Disabilità

"A partire dal 2025 prenderà il via la sperimentazione della riforma sulla disabilità, introdotta con il decreto 62". Lo ha annunciato la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli alla 1/a Conferenza Regionale nelle Marche sullo Stato dei Servizi per le Persone con Disabilità, dal titolo: "Disabilità e futuro: strategie e progetti per una inclusione sostenibile" che si è svolta presso il Centro Congressi Federico II di Jesi (Ancona).

"Si tratta di un'occasione unica per innovare il sistema di presa in carico e cura delle persone con disabilità, - ha aggiunto - che supera la frammentazione tra risposte sanitarie, sociali e socio-sanitarie grazie al Progetto di Vita, uno strumento centrale della riforma". "É importante un cambiamento culturale volto a superare il mero assistenzialismo e a favorire la valorizzazione dei talenti e delle competenze delle persone con disabilità. - ha proseguito Locatelli - Abbiamo creato un Fondo Unico per la Disabilità, con una dotazione storica di 700 milioni di euro, e ripartito 223 milioni per l'autonomia nella comunicazione. Inoltre, dal 2025 sarà introdotta una linea dedicata al trasporto degli studenti con disabilità, per supportare i territori che affrontano bisogni crescenti. Stiamo lavorando a un bando da oltre 250 milioni - ha concluso - per l'inclusione lavorativa e che promuove l'investimento in settori innovativi come l'agricoltura sociale, oggetto oggi di un altro convegno nelle Marche a Colli del Tronto. Il rinnovamento dei servizi per le persone con disabilità deve essere flessibile e su misura, con risorse mirate alle persone e alle famiglie, per garantire un adeguato supporto alla vita quotidiana".

All'evento hanno partecipato tra gli altri il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e il vice presidente e assessore alla Sanità e a Politiche sociali Filippo Saltamartini, il presidente della Consulta Disabilità Cristiano Vittori e la consigliera regionale Anna Menghi.



