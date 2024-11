Lezioni di smartphone e app per pensionati, 'non farti isolare'

Eliminare l'emarginazione digitale che colpisce molti pensionati è l'obiettivo del corso gratuito di smartphone di base avviato oggi a Maiolati Spontini (Ancona) dalla Federazione Pensionati Cisl Rls di Ancona, con il patrocinio dell'amministrazione maiolatese. Sono 45 i pensionati che stanno partecipando al corso intitolato "Non farti isolare: renditi autonomo, sicuro e tecnologico", con lezioni pratiche sull'utilizzo di nuove tecnologie e applicazioni tra cui la prenotazione di visite mediche tramite Cup, l'uso dello Spid e della carta elettronica.

Particolare attenzione sarà dedicata alle truffe online e alla sicurezza su Internet.

Il corso si svolge nella biblioteca La Fornace di Moie e prevede tre incontri; prossime lezioni il 3 e il 5 dicembre.

All'apertura dell'iniziativa erano presenti Paolo Andreucci, responsabile provinciale Cisl pensionati (Fnp), relatore del corso, Danilo Capogrossi, rappresentante dell'Area sindacale territoriale (Ast) della Cisl Jesi-Fabriano-Senigallia, il sindaco Tiziano Consoli e l'assessore Romagnoli Roberta, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale.

"Maggiore è la formazione - osserva il sindaco Consoli -, minore sarà l'isolamento tecnologico e maggiore sarà l'autonomia nella vita quotidiana".

"L'iniziativa è importante per superare il profondo divario comunicativo tra le generazioni e favorire l'invecchiamento attivo - commenta l'assessore ai Servizi sociali Roberta Romagnoli - In un mondo sempre più digitale è fondamentale combattere l'isolamento e la solitudine".



