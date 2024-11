Iniziate ad Ancona le riprese della fiction Rai 'Balene'

L'amicizia e la solidarietà femminile come arma per affrontare la vita a sessant'anni, quando ai grandi temi esistenziali - l'amore, i figli, il lavoro, la realizzazione personale e professionale - se ne aggiungono altri come la vecchiaia, la malattia e la morte. Temi affrontati con leggerezza, ironia e un po' di mistery dalla nuova serie in quattro serate "Balene" - coprodotta da RaiFiction e Fastfilm, e interamente girata nelle Marche tra Ancona, il Conero e le zone limitrofe, con la collaborazione della Marche Film Commission - le cui riprese sono iniziate a fine ottobre.

Protagoniste della serie Veronica Pivetti (Evelina) e Carla Signoris (Milla), affiancate da Giorgio Tirabassi e Paolo Sassanelli nel ruolo dei rispettivi compagni di vita. Il racconto ha al centro le due donne (e i loro coetanei), ma segue anche le vicende dei figli (Flaminia, interpretata da Laura Adriani, figlia di Milla, ed Emanuele, interpretato da Filippo Scicchitano, figlio di Evelina). Il tono del racconto è quello della commedia, che però non diventa mai farsa, regalando momenti di autentica commozione.

La serie, tratta dal romanzo omonimo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello e scritta da Fabrizia Midulla, Barbara Cappi, Grazia Giardiello e Giorgio Nerone, è diretta da Alessandro Casale e sarà programmata su Rai 1 nel 2025.



