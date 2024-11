FI Marche, sindaco di Servigliano Rotoni entra in Forza Italia

Il sindaco di Servigliano (Fermo), Marco Rotoni, entra nella "famiglia politica" di Forza Italia. Lo annunciano in una nota congiunta Francesco Battistoni, Commissario Regionale di Forza Italia per le Marche e Jessica Marcozzi, Segretario Provinciale FI di Fermo, Vice Vicario regionale e capogruppo in Regione Marche.

"Con l'adesione al nostro gruppo del sindaco Rotoni - continuano - il territorio della Provincia di Fermo e in generale le comunità fermane, potranno avere un altro amministratore affidabile e preparato aderente alla famiglia di Forza Italia a cui rivolgersi. Come partito radicato sui territori - proseguono Battistoni e Marcozzi - stiamo portando avanti le linee guida del nostro Segretario Nazionale, Antonio Tajani che sono rivolte ad includere ed allargare la base aggregativa del partito, rivolgendoci alla società civile e coinvolgendo nel nostro percorso politico figure e amministratori che condividano i nostri stessi valori e della nostra storia".

"Con il sindaco Marco Rotondi - concludono - accresciamo la forza politica del nostro partito a livello locale contando sulla lunga esperienza e capacità che Marco ha dimostrato al servizio delle Istituzioni e nei confronti dei suoi cittadini che sono alla base di questo percorso condiviso".



