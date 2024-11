Autobus investe capriolo nel Fermano, una donna ferita

Impatto tra un autobus del trasporto pubblico locale e un capriolo, ieri sera a Montegiorgio (Fermo): una passeggera ha riportato delle lievi contusioni. Morto, invece, l'animale a seguito della violenza collisione con il parabrezza dell'autobus, andato in frantumi.

Erano circa le 20 di ieri quando si è verificato l'incidente lungo la strada che collega Montegiorgio alle Piane del paese.

Un capriolo è sbucato dalla vegetazione lungo la strada e il conducente non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto.

L'uomo al volante del mezzo ha, però, inevitabilmente, premuto il piede sul freno. E a seguito della frenata una donna, cadendo, ha riportato delle lievi contusioni. Nulla di grave ma per lei si è comunque ritenuto opportuno il trasferimento all'ospedale di Fermo. Morto sul colpo, invece, l'animale.

Gli altri passeggeri che si trovavano a bordo dell'autobus sono stati accompagnati a destinazione da un mezzo sostitutivo messo a disposizione dall'azienda del trasporto pubblico locale. Sul luogo dell'incidente i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA